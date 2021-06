Le joueur de tennis Richard Gasquet parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens du joueur de tennis Yuichi Sugita

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 03:16 CEST

Richard Gasquet, Français, numéro 56 à l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon par 7 (7) -6 (4), 4-6, 6-2 et 6-1 à Yuichi Sugita, joueur de tennis japonais, numéro 110 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur disputera la 30e finale de Wimbledon.

Le joueur de tennis japonais a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que le Français, de son côté, l’a fait 6 fois. De plus, le joueur français a réalisé 50% au premier service, commis 5 doubles fautes et réalisé 70% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 61% d’efficacité, commis 3 doubles fautes et remporté 57% des points au service.

Le joueur français s’affrontera dans les 30 derniers de la compétition avec le Suisse Roger Federer, numéro 8 et tête de série numéro 6.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur du gazon extérieur et un total de 238 joueurs de tennis s’y affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et le invités. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.