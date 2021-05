Le joueur de tennis Roberto Bautista Agut parvient à se qualifier pour la trente-deuxième finale aux dépens de Mario Vilella Martinez

30/05/2021

À 19:46 CEST

L’Espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 11, a rempli les prévisions en remportant la finale soixante-quatre de Roland-Garros en une heure et cinquante-huit minutes par 6-4, 6-4 et 6-2 au joueur espagnol Mario Vilella Martinez, numéro 182 de l’ATP. Avec ce résultat, le joueur de tennis espagnol parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Bautista Agut a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 63% du premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 79% des points de service. Quant à l’Espagnol, il a réussi à briser une fois le service de son adversaire, a obtenu 52% d’efficacité, commis 9 doubles fautes et réussi à gagner 57% des points de service.

Après ce duel, la trente-deuxième finale aura lieu dans laquelle Bautista Agut et le joueur suisse affronteront Henri Laaksonen, numéro 150.

Le tournoi Open de France Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et un total de 239 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 vont en finale entre ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner aux tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De plus, il a lieu du 24 mai au 13 juin à Paris.