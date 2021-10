Le joueur de tennis Roberto Carballes Baena est exclu du tournoi ATP 500 à Vienne

24/10/2021

Le 25/10/2021 à 01:45 CEST

L’Espagnol Roberto Carballes Baena, numéro 80 de l’ATP, est sorti en ronde qualificative du tournoi ATP 500 de Vienne après avoir perdu pour 7-5, 4-6 et 7-6 en deux heures et trente et une minutes contre le joueur sud-africain Kevin Anderson, numéro 60 de l’ATP. Avec cette victoire, le joueur de tennis sud-africain ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi ATP 500 de Vienne.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 44 joueurs participent, dont 28 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule du 23 au 31 octobre sur un court en dur sous abri.