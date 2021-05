Le joueur de tennis Roger Federer participera à la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le joueur de tennis suisse Roger Federer, numéro 8 de l’ATP et tête de série 8, a rempli les prévisions en remportant la finale soixante-quatre de Roland-Garros en une heure et trente-trois minutes par 6-2, 6-4 et 6-3 en ouzbek Denis Istomin, numéro 204 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Pendant le match, le joueur suisse a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, au premier service il a été efficace à 71%, n’a commis aucune double faute et a réalisé 80% des points de service. Quant au joueur de tennis ouzbek, il n’a jamais réussi à casser son service, son efficacité était de 70%, il a commis 4 doubles fautes et réalisé 56% de ses points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la trente-deuxième à la fin de la compétition, qui se terminera par l’affrontement entre Federer et le vainqueur du match opposant le Croate. Marin cilic et le joueur de tennis français Arthur Rinderknech.

La célébration du tournoi パ リ (Open de France Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur. Pendant la compétition, 238 joueurs de tennis au total s’affrontent et 128 au total arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et les invités.