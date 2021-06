Le joueur de tennis Stefanos Tsitsipas parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis John Isner

05/06/21 à 00h15 CEST

Stefanos Tsitsipas, grec, numéro 5 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale à Roland-Garros en 5-7, 6-3, 7 (7) -6 (3) et 6-1 en deux heures et trente-neuf minutes au joueur de tennis américain John Isner, numéro 34 de l’ATP et tête de série numéro 31. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les huitièmes de finale.

L’Américain a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Tsitsipas, de son côté, l’a fait à 3 reprises. De plus, le joueur grec a atteint une efficacité de 60% dans le premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 76% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 67% et une double faute, réalisant une victoire de 68% du service. points.

Le joueur grec s’affrontera en huitièmes de finale du championnat avec le joueur de tennis espagnol Pablo Carreño-Busta, numéro 12 et tête de série numéro 12, demain dimanche à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs participent au tournoi. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches précédant le tournoi et les joueurs invités.