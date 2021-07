Le joueur de tennis Steve Johnson passe à la phase suivante de Wimbledon après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 02:15 CEST

Steve Johnson, américain, numéro 74 de l’ATP, remporté en une heure et cinquante-neuf minutes par 7 (9) -6 (7), 6-2 et 7-5 au joueur autrichien Denis Novak, numéro 122 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de Wimbledon. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Pendant le match, Johnson a réussi à casser le service 4 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 59% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 71% des points de service. Quant à Novak, il a réussi à casser le service une fois, a atteint 64% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 61% des points de service.

Johnson disputera la 30e finale du championnat contre le joueur américain taylor fritz, numéro 40 et tête de série numéro 31.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur de l’herbe en plein air et 238 joueurs au total s’y affrontent et 128 au total entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le championnat et les joueurs invités . De même, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 12 juillet à Londres.