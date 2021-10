Le joueur de tennis Taylor Fritz passe au prochain tour du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg après avoir remporté les quarts de finale

29/10/2021

Le à 14h15 CEST

Le joueur américain taylor fritz, numéro 28 de l’ATP et tête de série numéro 5, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4 et 6-2 en une heure et dix-neuf minutes au joueur australien John Millman, numéro 57 de l’ATP, en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg, les demi-finales.

Les données du match reflètent que le joueur de tennis américain a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 54% du premier service, a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 69% des points de service. Quant à l’Australien, il a réussi à casser le service une fois, a réussi un premier service à 50%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 56% des points de service.

Fritz affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis allemand en demi-finale Jan-Lennard Struff et le canadien Denis Chapovalov.

Le tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 40 joueurs s’affrontent et un total de 28 entrent dans la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du tournoi et les invités.