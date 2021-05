Le joueur de tennis Thiago Monteiro, qualifié pour la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le joueur brésilien Thiago Monteiro, numéro 80 de l’ATP, s’est imposé en finale de Roland-Garros soixante-quatrième en deux heures et neuf minutes par 6-3, 6-4 et 6-3 au joueur argentin Francisco Cerundolo, numéro 117 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur disputera la 30e de finale de Roland-Garros.

Les statistiques sur le match montrent que le joueur brésilien a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 72% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 66% des points de service. Quant au joueur de tennis argentin, il a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 65%, il a commis 5 doubles fautes et réalisé 57% des points de service.

Monteiro affrontera en 30e de finale le vainqueur du match dans lequel le joueur américain affrontera Steve Johnson et le joueur de tennis américain Francis Tiafoe.

La célébration du tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se produit entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les joueurs invités.