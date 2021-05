Le joueur de tennis Tommy Robredo, éliminé de Roland-Garros

24/05/2021

Activé à 22:15 CEST

Tommy Robredo, Joueur de tennis espagnol, numéro 233 de l’ATP, a été éliminé au tour de qualification de Roland-Garros après avoir été battu par 7 (11) -6 (9) et 6-4 en une heure et cinquante-huit minutes contre Quentin Halys, Français, numéro 222 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Le joueur de tennis espagnol a réussi à interrompre le service à une occasion, tandis que le joueur français l’a réussi à 2 reprises. De plus, le Français a atteint une efficacité de 71% dans le premier service, commis 3 doubles fautes et pris 66% des points de service, alors que les données de son rival sont efficaces à 72%, 4 doubles fautes et 58% des points obtenus au service. .

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) il y a une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs avec le classement le plus bas doivent obtenir le plus de points possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, en particulier, 128 joueurs de tennis au total s’affrontent. Il se déroule également du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.