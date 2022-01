Le joueur de tennis Yannick Hanfmann parvient à s’imposer lors du tour de qualification face au joueur de tennis Tim van Rijthoven

01/12/2022

Le à 13h45 CET

Le joueur allemand Yannick Hanfmann, numéro 126 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie par 7-6 et 7-6 en deux heures et sept minutes au joueur de tennis néerlandais Tim van Rijthoven, numéro 258 de l’ATP. Après ce résultat, nous verrons le joueur dans la prochaine phase de l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.), une phase de qualification est préalablement organisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs participent. De plus, elle est célébrée entre le 9 et le 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.