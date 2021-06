Le joueur de tennis Zdenek Kolar bat Martin Klizan au tour de qualification

in

22/06/2021

Le à 16h30 CEST

Le joueur tchèque Zdenek Kolar, numéro 236 de l’ATP, remporté par 6-1 et 6-2 dans une heure et une minute au joueur de tennis slovaque Martin Klizan, numéro 197 de l’ATP, au tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

Pendant le match, Kolar a réussi à casser le service de son rival 4 fois, a eu une efficacité de 76% au premier service, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 80% des points de service. Quant au tennisman slovaque, il n’a jamais réussi à casser le service et ses données d’efficacité sont de 44%, 5 doubles fautes et 48% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.), il existe auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Dans cette étape spécifique, 128 joueurs s’affrontent. Il se déroule également du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur.