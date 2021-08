Le joueur de tennis Zizou Bergs obtient la place pour le tour suivant après avoir remporté le tour de qualification

25/08/2021

Le joueur de tennis belge Zizou bergs, numéro 200 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 2-6, 6-1 et 7 (7) -6 (5) dans deux heures et vingt et une minutes au joueur péruvien Juan Pablo Varillas Patiño-Samudio, numéro 124 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la phase suivante de l’US Open.

Rods Patiño-Samudio a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que le Belge, de son côté, l’a également fait 3 fois. De plus, Bergs a atteint une efficacité de 57% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a remporté 61% des points de service, tandis que son rival a obtenu une efficacité de 53%, a commis une double faute et a réussi à remporter les 61% des points de service. .

Le tournoi New York (US Open) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir leur place dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.