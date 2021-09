Le joueur de Token Team USA, Kevin Love, riposte au directeur de l’équipe: “F — lui”

Kevin Love devait initialement rejoindre l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, jusqu’à ce que le “joueur blanc symbolique” se retire de l’équipe en juillet. Love aurait été amené pour son expérience de jeu sur la scène internationale; jouer pour l’équipe FIBA ​​2010 et aux Jeux olympiques d’été de 2012.

Jerry Colangelo, quadruple exécutif de l’année de la NBA et directeur de l’équipe américaine, n’était apparemment pas aussi catégorique pour amener l’amour dans l’équipe. Colangelo a donné son avis sur Kevin Love lors d’une interview en podcast et a fait part de ses réflexions cinglantes sur la santé de Love et sur “l’erreur” du personnel d’entraîneurs en l’amenant à bord.

Je ne pensais pas que Kevin Love allait jouer. Je n’étais même pas sûr qu’il lui restait beaucoup à jouer. Il nous a tendu la main et a dit qu’il était en forme et a dit qu’il sentait qu’il nous devait. Et sur cette base, nous cherchons quelqu’un avec une expérience internationale qui à un moment donné était un sacré rebondeur et pouvait encore tirer le ballon. Vous savez, être comme un 12e homme sur une liste. Eh bien, ça n’a pas marché. Il n’était pas en forme. Et il était loin derrière comme il s’est avéré. Alors tu avances. Appelez ça une erreur. Appelez ça donner une opportunité à quelqu’un. Quelqu’un qui avait des capitaux avec nous. Les gars qui jouent pour nous ont un petit plus.

Dans un épisode du programme HBO pro-joueur de LeBron, The Shop: Uninterrupted, la parole était ouverte à l’invité Kevin Love pour décharger sur Colangelo. L’attaquant des Cleveland Cavs ne s’est pas retenu.

“C’était tout simplement faux à bien des égards. Et pour moi, je suis assis ici en étant le gars sympa en ce moment mais honnêtement, f — ça. f — lui”, a déclaré Love, donnant également du crédit à la NBA les vétérans Carmelo Anthony et LeBron pour l’avoir contacté après que les critiques de Colangelo ont été rendues publiques. Love a estimé qu’il avait été mal jugé par Colangelo et que les commentaires pointus étaient totalement injustifiés.

Avant les Jeux d’été, la saison 2020-2021 de Love a été sporadique en termes d’apparitions : n’ayant joué que 25 matchs en raison d’une blessure persistante au mollet droit.

Le vétéran de 33 ans a raté 143 matchs au cours de ses trois dernières saisons, ce qui donne un semblant de crédibilité aux inquiétudes de Colangelo avec le statut de blessure de Love.

