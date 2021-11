Le joueur de Tottenham n’était pas content quand les Spurs ont marqué contre Leeds

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

S’adressant à Football London, Pierre-Emile Hojbjerg a admis qu’il n’était pas content lorsque les Spurs ont marqué leur premier but contre Leeds.

Hojbjerg était en fait l’homme qui a obtenu son nom sur la feuille de match, et alors que la plupart des joueurs bourdonneraient pour marquer l’égalisation dans un match serré, le Danois était agacé.

Le milieu de terrain dit qu’il n’était pas content du fait que le club londonien avait gâché quelques autres occasions avant de faire la percée.

Qu’a dit Hojbjerg ?

Hojbjerg a parlé de ses émotions après avoir marqué contre Leeds.

« En fait, j’étais un peu ennuyé parce que nous aurions dû marquer quelques fois auparavant et que le match ne se passait pas bien techniquement », a déclaré Hojbjerg.

« Donc, c’était plus comme » j’ai marqué mais revenons et en obtenons un autre » parce qu’à domicile un match nul que je n’allais jamais célébrer. Je ne fais que célébrer les victoires et nous l’avons fait.

Mentalité d’élite

C’est exactement le type de mentalité que vous voulez que vos joueurs aient.

Hojbjerg aurait pu s’asseoir après avoir marqué en sachant que peu importe ce qui s’était passé, il aurait fait son travail, mais au lieu de cela, il était désespéré d’aller de l’avant et de remporter la victoire.

Le Danois devrait être un succès retentissant sous Antonio Conte s’il continue à avoir cet état d’esprit et si chaque joueur des Spurs adhère à cette philosophie, le club londonien pourrait avoir beaucoup de succès dans cette nouvelle ère sous Conte.

Hojbjerg a peut-être été agacé lorsque son but est entré, mais il aura été aux anges à temps plein lorsque les Spurs ont remporté la victoire.

