Photo de Jon Hobley/MI News/NurPhoto via .

Adama Traoré à Liverpool est une rumeur de transfert qui ne disparaîtra probablement jamais.

L’international espagnol a été provisoirement lié à un déménagement à Liverpool ces dernières années.

Il y a eu des spéculations estivales sur un passage à Anfield de Wolverhampton Wanderers qui ne se sont jamais concrétisées.

Mais maintenant, le discours reprend. De nouveau.

Selon El Nacional en Espagne, Liverpool reste attaché à l’ailier des Wolves de 25 ans.

Le rapport ajoute que Klopp est un grand fan du joueur et que Traoré lui-même serait prêt à rejoindre l’équipe d’Anfield.

Klopp l’aime bien

La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que Klopp est en effet un fan de l’ancien jeune barcelonais.

Ces dernières années, le patron de Liverpool a parlé avec enthousiasme du joueur et plus récemment en mars, lorsqu’il a admis via The Echo que Traoré était « incroyable ».

Et à son époque, il l’est.

Traoré a la vitesse et la puissance de causer à toute défense en Angleterre une myriade de problèmes, mais il ne le fait pas régulièrement.

Cela étant dit, Klopp est l’un des meilleurs entraîneurs du monde et si quelqu’un peut faire livrer Traoré chaque semaine, en utilisant son rythme divin, c’est lui.

Mais comme mentionné, ce n’est pas la première fois qu’on parle du déménagement de la star des Wolves dans le Merseyside et si cela ne se produit pas en janvier, ne soyez pas surpris si cela se reproduit en mars ou avril.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

