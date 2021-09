Le joueur des chefs vérifie la fille du propriétaire, Gracie Hunt (Photos)

L’héritière des Kansas City Chiefs, Gracie Hunt, est lentement mais sûrement devenue une sorte de star virale ces dernières années.

Le modèle en devenir et fille du copropriétaire, président et PDG de Chiefs, Clark Hunt, compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram et a un profil croissant sur d’autres plateformes sociales.

Cette semaine, Gracie est devenue virale pour une raison amusante. Lors de sa présence à la confrontation de dimanche entre les Chargers et les Chiefs de Los Angeles, un joueur des Chiefs en particulier ne pouvait apparemment pas arrêter de la vérifier.

Le visuel parle de lui-même :

De toute évidence, le long vivaneau des Chiefs, James Winchester, est un fan – et il est difficile de lui en vouloir. Les nombreuses publications virales de Gracie sur les réseaux sociaux parlent d’elles-mêmes :

En outre, Gracie est également devenue virale récemment pour avoir enlevé tous ses vêtements pour célébrer la Journée mondiale des océans et sa célébration unique de la campagne NFL 2020-21 des Chiefs.

De toute évidence, Kansas City aurait adoré remporter une victoire dimanche et éviter sa dernière place actuelle de l’AFC West. Cependant, tout n’a pas été perdu dans la défaite des Chargers. Gracie semblait s’être amusée au match – et c’est une victoire en soi.

