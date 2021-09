Le joueur des Cubs pense que Craig Kimbrel est au même niveau que Mariano Rivera

Pour démarrer votre carrière, Craig Kimbrel il a complètement anéanti son opposition avec les Braves d’Atlanta. En cinq saisons, il est apparu dans 294 matchs et a affiché une MPM de 1,43 d’un autre monde avec 14,8 retraits au bâton par neuf, totalisant 186 arrêts dans le processus.

S’il avait continué sur cette trajectoire au cours de la prochaine décennie, il serait presque certainement considéré comme le meilleur rapproché que le jeu ait jamais vu, mais malheureusement, ce n’était pas le cas.

Avec des hauts et des bas en cours de route, y compris une saison stellaire de trois ans à Boston et une première saison inoubliable et remplie de blessures avec les Cubs de Chicago, le joueur de 33 ans a réalisé 162 arrêts et une MPM (toujours impressionnante) de 2,93 sur ceux-ci. . . . saisons à venir. 2021 avait été une sorte de résurgence pour Craig Kimbrel, dominant ses adversaires avec une MPM de 0,49 avec les Cubs avant qu’un échange dans la ville n’ait entraîné quelques combats (6,57 MPM en 12,1 manches).

Enfin, pas “personne”. Ian Happ, il s’avère, pense exactement cela.

“… Kimbrel est le meilleur pour le faire”, a déclaré Happ sur le podcast “The Compound” de Jomboy Media. “Il, à la fin de sa carrière, pourrait être le meilleur à le faire.”

Immédiatement, un nom lui est venu à l’esprit de ses co-animateurs, les anciens ligues majeures Zack Short et Dakota Mekkes – le membre du Temple de la renommée Mariano Rivera – et ils ont qualifié son point de vue de « blasphème », entre autres critiques. Mais Happ était catégorique.

«Il a la moitié des apparitions parce qu’il est au milieu de sa carrière. 372 arrêts contre 652, donc il a évidemment beaucoup d’avance sur lui, mais Craig n’en a-t-il que 32, 33 ? Est-ce qu’il n’est qu’à 165 retraits au bâton ?” Happ argumenta. «Et il a le WHIP le plus bas de sa carrière. Je dis seulement. Je sais que la carrière globale de Mariano est bien meilleure, et il a 13 All-Stars et il a un MVP des World Series et il est cinq fois Releveur de l’année et il a remporté une tonne de World Series. Le total de Mariano, le cumulatif est meilleur.

Ian Happ : Craig Kimbrel pourrait être meilleur que Mariano Riverahttps : //t.co/EfvzlLD1Sj – 97.1 Le Billet : (@ 971theticketxyt) 1er septembre 2021

«Mais je dis, où Craig en est dans sa carrière, s’il continue comme il était avec nous cette année, étant si dominant l’année prochaine, il pourrait être le meilleur de tous les temps. Et nous le voyons et nous devons apprécier des choses comme ça parce qu’elles ne se présentent pas tout le temps. »

Mariano rivera Il ne se caractérise pas seulement par ses chiffres en saison régulière, mais par les matchs éliminatoires sauvés dans le MLB.