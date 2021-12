Le joueur des Indianapolis Colts Ryan Kelly annonce la mort tragique de sa petite fille

Ryan Kelly pleure la perte de sa petite fille. Lundi, le joueur de ligne offensive des Colts d’Indianapolis et sa femme Emma ont annoncé que leur fille, Mary Kate, était décédée. Emma était enceinte de 19 semaines du premier enfant du couple avant d’apprendre que le cœur de Mary Kate s’était arrêté « pour des raisons inconnues ». Emma a donné naissance à elle et à la fille de Kelly le 17 décembre.

« Rien ne m’a rendu plus heureux que d’être ton père. Tu as fait ce cadeau à ta mère et à moi », a écrit Kelly dans une publication émouvante sur Instagram. « Tu étais simplement un miracle et le sera toujours. Je suis désolé que tu n’aies jamais pu ouvrir ces doux yeux et nous voir ou faire tes premiers pas mais tu as des ailes d’ange maintenant. Tu as quitté ce monde trop tôt mais nous savons que Dieu avait un plus grand objectif pour vous. Votre mère et moi trouvons du réconfort en sachant que vos arrière-grands-parents vous aiment. Merci de veiller sur nous et sur vos futurs frères et sœurs. Je me demanderai toujours qui vous seriez aujourd’hui. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau ma douce fille, je t’aime. »

Emma a également partagé la nouvelle sur sa page Instagram. « J’étais à 19 semaines, à 1 semaine de la mi-parcours. Les femmes ont 1% de chances de perdre leur bébé à ce stade, et pourtant, nous y sommes », a-t-elle écrit. » … » J’ai appris son petit cœur vient de s’arrêter pour des raisons inconnues mercredi après-midi après s’être précipité à l’hôpital après avoir découvert un petit saignement. Après avoir appris qu’elle n’était plus avec nous, on m’a dit qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’accoucher ensuite de notre bébé. Ryan et moi avons passé près de 48 heures à l’hôpital. J’ai travaillé 24 heures avec elle avant qu’elle ne fasse son entrée le 17 décembre. J’étais tellement en colère au début que j’ai dû la délivrer, seulement pour que cela devienne la plus grande bénédiction de ce cauchemar. »

Emma a poursuivi: « Je suis éternellement reconnaissante d’avoir passé du temps, côté terre, avec la petite fille qui nous a fait maman et papa. Elle était minuscule, parfaite et incroyablement aimée de tous ceux qui savaient qu’elle existait. Je ne pense pas que nous Je comprendrai jamais pourquoi Dieu a décidé de l’appeler chez elle alors qu’il l’a fait, mais notre foi est inébranlable. Il le sait mieux que nous et on avait besoin d’elle à la maison, au paradis. »

Kelly, 28 ans, a été repêché en premier par les Colts en 2016. Il est l’un des meilleurs joueurs de ligne offensive de la NFL, atteignant le Pro Bowl au cours des deux dernières saisons et ayant été nommé dans la deuxième équipe All-Pro l’année dernière.