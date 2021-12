Le joueur des Phoenix Suns a failli percuter JoJo Siwa lors du match des Lakers de Los Angeles

JoJo Siwa a failli se faire écraser par un joueur des Phoenix Suns. Mardi soir, le chanteur de 18 ans, danseur et personnalité de YouTube, a assisté au match des Lakers de Los Angeles et était assis à côté du court. Et pendant le match, le joueur des Suns Jae Crowder a failli s’écraser sur Siwa après avoir récupéré un ballon libre. Le compte Twitter des Suns a demandé à Siwa : « Comment ça se passe là-bas ? »

« Très bien, » répondit Siwa. D’après E! News, Siwa s’est moquée de l’incident lorsqu’elle a publié des images sur son histoire Instagram. « C’était vraiment cool, j’ai aussi vu ma vie défiler devant mes yeux », a déclaré Siwa. « Si je n’avais pas esquivé… je serais sorti, à terre pour le compte. »

Plutôt bien. https://t.co/XeGkt0wD5s – JoJo Siwa !🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) 22 décembre 2021

Siwa était assise à côté de la star de TikTok, Katie Mills, qui a déclaré que Siwa aurait été un « goner » et aurait eu besoin d’un voyage aux urgences en raison d’une jambe ou d’une épaule cassée. Siwa a ajouté : « Je pense que j’aurais eu le cou cassé… honnêtement, vraiment divertissant, j’ai vraiment pimenté le jeu. » Les Suns ont fini par gagner le match et ont maintenant une fiche de 25-5, la meilleure de la NBA. Les Lakers chutent à 16-16 cette année-là.

L’incident de Siwa survient juste après sa deuxième place dans Dancing with the Stars. Son partenaire était Jenna Johnson, et le duo a perdu contre la star de la NBA Iman Shumpert et la danseuse Daniella Karagach. Le mois dernier, Siwa a parlé à Teen Vogue le mois dernier de Danse avec les stars et a révélé ce qu’elle avait appris sur elle-même.

« Oh mon dieu, tant de choses », a déclaré Siwa. « J’ai appris que si j’essaye de nouvelles choses, je finis presque à chaque fois par les aimer. J’ai appris que j’aime prendre des risques et j’aime être un peu plus adulte parfois. C’est un peu effrayant parce que j’étais ‘ Je ne m’attendais pas à ressentir ça de sitôt, mais j’ai apprécié ça. »

Siwa a également évoqué la possibilité que la série ait plus de couples de même sexe. « Je pense que l’équipe de la série et le département de casting sont une équipe incroyable », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que, si cela a du sens, il devrait y avoir et il y aura plusieurs autres couples de même sexe. Je suis heureux d’être le premier, mais je ne m’attendrais jamais à être le dernier. C’est quelque chose qui peut continuer pour toujours et à jamais… un homme hétéro peut danser avec un homme hétéro, ou un homme hétéro peut danser avec un homme gay. Je pense que cela ne devrait pas avoir d’importance, cela devrait être ce avec quoi chaque fête est à l’aise. «