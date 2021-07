Le joueur des Spurs Keldon Johnson pourrait rejoindre l’équipe américaine

Suite aux pertes confirmées de Kevin Love (pas de rétablissement après une blessure) et de Bradley Beal (coronavirus), Gregg Popovich doit agir rapidement pour terminer l’appel à la Équipe États-Unis avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Ainsi, un joueur qu’il connaît très bien, l’attaquant Keldon Johnson qu’il s’entraîne aux San Antonio Spurs, est un favori pour rejoindre l’équipe selon ESPN. À sa deuxième saison en championnat, il a récolté en moyenne 12,8 points et 6 rebonds en 28 minutes de jeu par match.

Il y a un soutien et un élan importants pour l’attaquant des Spurs Keldon Johnson à ajouter à la liste de 12 joueurs de l’équipe américaine, ont déclaré des sources à ESPN. Il a joué avec l’équipe olympique en tant que membre du groupe USA Select, bien conditionné et est devenu un favori des décideurs et du personnel.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 juillet 2021