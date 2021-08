Le joueur dira à son club aujourd’hui de le vendre à Tottenham Hotspur – Romano

in

Fabrizio Romano a affirmé sur Twitter que Cristian Romero dira à Atalanta aujourd’hui de le vendre à Tottenham Hotspur de Nuno.

Le journaliste bien connu et respecté a rapporté que Romero souhaitait déménager à Tottenham.

Le défenseur central international argentin de 23 ans dira aujourd’hui au conseil d’administration et au manager de l’Atalanta que déménager à Tottenham est une opportunité qu’il ne peut pas manquer.

Les Spurs ont fait une offre améliorée pour le vainqueur de la Copa America vendredi dernier et attendent que le club italien Atalanta l’accepte, selon Romano.

Cristian Romero dira au conseil d’administration et au directeur d’Atalanta demain qu’il souhaite rejoindre Tottenham en priorité – et comme « une opportunité qu’il ne peut pas manquer ». ⚪️🇦🇷 #THFC Tottenham attend que l’Atalanta accepte son offre améliorée faite vendredi dernier – ils savent que les rumeurs du Barça sont inventées. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 1er août 2021

Un transfert de Tottenham Hotspur pourrait-il arriver bientôt?

Il y a eu des informations ce week-end selon lesquelles l’offre de Tottenham pour Atalanta avait été acceptée, mais les informations de Romano suggèrent que ce n’est pas encore le cas.

À cet égard, nous devons reconnaître et apprécier que différents journalistes et différentes publications ont des sources et des informations différentes.

Il sera intéressant de voir comment se déroule la saga des transferts Romero.

Il semble que le joueur de 23 ans souhaite déménager chez les Spurs.

Ce sont les deux clubs qui ne parviennent pas à s’entendre.

Peut-être que dans les prochains jours, Tottenham et Atalanta se mettront d’accord sur un accord de transfert.

Romero, qui a remporté la Copa America avec l’Argentine cet été, a marqué deux buts et donné deux passes décisives en 31 matches de Serie A pour l’Atalanta la saison dernière.