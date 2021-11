Sur la photo, Kim dans un clip promotionnel pour la Fusion. Capture d’écran : Philadelphie Fusion/YouTube

Le compte Twitter officiel de l’équipe d’esports Overwatch, la Philadelphia Fusion, a annoncé le décès de Kim « Alarm » Kyeong-Bo. Il avait 20 ans.

Aucun autre détail n’a été donné. Cette nouvelle tragique survient alors que la Fusion a annoncé il y a quelques semaines à peine fin octobre que Kim reviendrait jouer pour la saison 2022.

« Nous sommes dévastés et navrés d’apprendre le décès de Kim ‘Alarm’ Kyeong-Bo », a écrit le Philadelphia Fusion sur Twitter. « Alarm était le cœur et l’âme de notre organisation, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis alors que nous pleurons cette perte tragique. »

« La famille Kim et la Fusion demandent de l’intimité pendant cette période incroyablement difficile », a ajouté l’équipe.

D’autres équipes d’esports, des pros et des fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur profonde tristesse pour le décès de Kim. C’est une perte énorme et soudaine pour la communauté Overwatch.

Née en 2001, Kim était l’un des supports flexibles les plus excitants de l’Overwatch League. En tant que recrue, Kim s’est certainement fait un grand nom dans la ligue. Dot Esports note qu’au cours de sa première année, Kim a non seulement remporté le prix Rookie of the Year 2020, mais également un prix Role Stars et une nomination pour le joueur le plus utile. Avant de rejoindre la Philadelphia Fusion, Kim a joué pour la Fusion University, l’équipe de l’académie de la série de développement Overwatch Contenders, et était une perspective exceptionnelle.

« Nous sommes INCROYABLEMENT fiers de tout ce que @alarm a accompli au cours de sa première année dans la ligue, de Star du rôle au candidat MVP, il mérite plus que le titre », a écrit le Fusion sur Twitter à l’époque. Il l’était très certainement.

Ci-dessous, un montage de 2020 de Kim jouant, montrant ses superbes compétences :

Que Kim « Alarm » Kyeong-Bo repose en paix. Il va nous manquer.