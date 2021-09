Le joueur du Bayern Munich, Joshua Zirkzee, révèle qu’il a presque rejoint un club de Premier League

in

Après une période brillante à mi-chemin de la saison 2019/2020 pour le Bayern Munich, cela n’a tout simplement pas fonctionné pour Joshua Zirkzee. Il a marqué une poignée de buts juste à la fin du Hinrunde de cette saison et a été suppléé lors d’une brève blessure pour Robert Lewandowski, mais le battage médiatique entourant le jeune l’a emporté sur ce qu’il a pu offrir sur le terrain. Heureusement, son prêt actuel au RSC Anderlecht semble se dérouler bien mieux que son prêt à Parme. Dans une récente interview avec le point de vente néerlandais HLN (via Sport Witness), il a même révélé qu’il était sur le point de rejoindre Everton avant que le Bayern ne le signe.

À l’époque juste avant que le Bayern ne signe Zirkzee, il impressionnait les équipes de jeunes de Feyenoord. Il a été officiellement chanté par le Bayern à l’été 2018 pour jouer pour les U-17 et a gravi les échelons, obtenant finalement sa chance dans l’équipe senior du Bayern lors de la saison 2019/2020 sous Hansi Flick. Avant de signer pour le Bayern, a-t-il déclaré, Everton le poursuivait vraiment. « J’aurais aussi pu aller à Everton, ils ont appuyé fort, mais percer en Angleterre, c’est complexe. Le Bayern pour moi était… différent. Ils me voulaient beaucoup ; Feyenoord ne l’a pas fait.

Le modèle de Bayren pour intégrer et développer les jeunes talents dans leurs équipes de jeunes est l’un des meilleurs du football européen et est probablement une grande partie de la raison pour laquelle Zirkzee a été incité à rejoindre. Une vision claire et un cheminement de carrière ont été décrits en détail, mais bien sûr, cela ne fonctionne pas toujours comme prévu. C’est quelque chose qu’il a estimé qu’il méritait à Feyenoord après une saison solide avec leurs U16, mais qu’il n’a pas exactement obtenu, ce qui l’a frustré. “Avec les U16, j’avais terminé une saison solide, je sentais que je devais être récompensé pour cela – ce qui s’est produit avec les coéquipiers. Cependant, les discussions avec la direction du club ont montré que je devais encore être patient », a-t-il expliqué.

Sa chance est certainement venue au Bayern sous Hansi Flick après s’être frayé un chemin dans les équipes de jeunes et de réserve du Bayern, mais il a fait long feu après cette séquence de la saison des triples. Pourtant, il a dit qu’il devait prendre le risque de savoir que les bonnes opportunités ne semblaient pas se présenter à Feyenoord. « Feyenoord était mon club, mais s’il ne venait pas, je devais envisager d’autres options. Le Bayern a fait de gros efforts. Qui dirait non alors », a-t-il déclaré.

Avec le recul, avec le talent qu’Everton a apporté au cours des deux dernières fenêtres de transfert, il semble qu’il aurait été difficile de percer dans la première équipe aussi rapidement qu’il l’a fait au Bayern.