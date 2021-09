Le joueur ébloui alors que le séparateur de gemmes sur le thème des bijoux débloque un jackpot de 95 000 $ avec un pari de 95 $

Le jeu de machine à sous de casino étincelant Gem Splitter débloque un trésor d’une valeur de 2 BTC pour ce joueur chanceux !

Un multiplicateur ridiculement important a été appliqué à l’un des paris qu’un joueur chanceux a placé sur le jeu de machine à sous éblouissant « Gem Splitter » sur Bitcoin.com Games. Cette grande victoire marque une deuxième pour le mois d’août comme une autre le joueur a remporté un jackpot de 75 000 $ précédemment sur le jeu ‘Book of Aztec’.

Le joueur chanceux avait les dieux du casino de son côté car un multiplicateur de 1000x a été déclenché sur un pari de 95 $, portant le montant effectif du gain à 95 000 $ ou 2 BTC, selon l’évaluation actuelle. Les jeux de machines à sous sont connus pour générer d’énormes multiplicateurs d’argent même sur les plus petites quantités de paris, faisant tourner la fortune en faveur de la vie de n’importe qui, leur donnant les moyens d’accéder à des objets désirables et à des styles de vie somptueux.

Gem Splitter est une machine à sous élégante à 5 rouleaux avec un multiplicateur jusqu’à 9000x!

‘Gem Splitter’ est un jeu de machine à sous relativement nouveau et rempli de joyaux du fournisseur de jeux Wazdan. En tant que machine à sous à 5 rouleaux, le jeu propose un mécanisme multivoies innovant qui offre jusqu’à 59 049 façons de gagner et est capable de limiter vos paris avec un multiplicateur jusqu’à 9 000 fois.

Jeux Bitcoin.com est l’hôte d’une grande variété de jeux de machines à sous parmi lesquels les joueurs peuvent choisir. Chacun avec son propre ensemble de thèmes visuels uniques et des multiplicateurs allant jusqu’à 100 000 fois, certains encore plus. Comprenant bon nombre des meilleurs fournisseurs d’iGaming, le casino crypto est rapidement devenu un portail de jeu amusant et réputé sur lequel jouer. Le casino premium de Bitcoin.com est également l’un des casinos crypto les plus fiables qui soient.

