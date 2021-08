Le joueur en ligne Red Dead devient célèbre pour avoir tué des racistes du KKK

Un homme s’approche d’un groupe de cow-boys vêtus de blanc de la tête aux pieds. Ils portent tous des chapeaux, des chapeaux pointus. En arrière-plan, une chanson folk remixée joue. Juste au moment où le rythme baisse, l’homme les abat un par un, avec style. Comme le disent les légendes de la vidéo, ce ne sont pas n’importe quelles victimes de Red Dead Online, ce sont des gens qui s’habillent intentionnellement pour ressembler au KKK. Et le compte mettant en ligne la vidéo s’est fait un nom en tant que gars qui traque ces joueurs.

Ce n’est peut-être pas réel. Mais c’est devenu un succès incroyable. L’utilisateur derrière ces vidéos populaires, Yuhboi, a accumulé plus de 3 millions de likes et près de 125 000 followers sur TikTok. Et les trois premières vidéos de la série, qui a débuté en juillet, totalisent plus de 7,3 millions de vues. Beaucoup de leurs vidéos suivent un format similaire. Yuhboi “trouve” d’abord des joueurs vêtus de vêtements blancs et de masques. Souvent, ces joueurs battent ou tiennent en otage un PNJ noir. Mais parfois, ils se rassemblent sans raison apparente.

Grâce à la tenue entièrement blanche, ainsi qu’aux cas documentés de trolls qui se transforment en KKK à l’aide de mods, l’hypothèse est que tous les ennemis présentés dans la vidéo sont racistes. Sinon, pourquoi seraient-ils habillés comme ça ? Ainsi, Yuhboi attaque le groupe de diverses manières. Parfois, ils utilisent des armes à feu, d’autres fois des explosifs et parfois un couteau ou une hache. Le résultat final est toujours le même. Le groupe est tué en quelques secondes, le PNJ noir est libéré et Yuhboi célèbre. Il promet presque toujours que d’autres racistes mourront bientôt. C’est un travail noble et un qui semble avoir cliqué avec un tas de personnes en ligne.

Sauf que, sur la base de ma connaissance du jeu et de mes années de jeu, je suis sûr à 99% que toutes ces vidéos de meurtre de KKK sont mises en scène et truquées. Laisse-moi expliquer.

Le premier cadeau est la fréquence à laquelle Yuhboi semble rencontrer des groupes de racistes à RDO qui portent tous des tenues blanches inspirées du KKK. Red Dead Online a en effet des joueurs racistes ; Je les ai vu moi-même quelques fois. Une fois, un petit groupe courait dans une ville en criant qu’ils voulaient tuer tous les joueurs de n-mots dans le hall. Une autre fois, j’ai vu quelqu’un traîner un PNJ noir en le traitant de singe. Il y a également eu des cas documentés de joueurs s’habillant en blanc pour être des connards, bien qu’ils soient rares.

Rencontrer ces connards une ou même deux fois semble plausible si vous êtes un joueur régulier qui y consacre des tonnes d’heures. Mais Yuhboi rencontre apparemment ces gens assez constamment pour consacrer une série entière à tuer ces joueurs. C’est-à-dire si ce sont des joueurs.

Une autre chose qui fait sourciller est la fréquence à laquelle ces «racistes» ne semblent jamais se défendre ou réagir de la manière dont la plupart des joueurs se font attaquer dans un jeu comme celui-ci. Pendant toutes mes heures à jouer au jeu, je n’ai jamais rien vu de semblable à ce qu’il y a dans la vidéo. Au lieu de cela, les soi-disant KKK se tiennent souvent à côté de barils explosifs ou de falaises menaçantes qui peuvent créer des moments cinématographiques pendant que Yuhboi les tue. C’est un peu trop pratique sur plusieurs fronts. Comment fait-il ?

Il se pourrait qu’il ait demandé à un groupe d’amis de s’habiller à plusieurs reprises comme le KKK juste pour être tué pour avoir de l’influence. Mais si vous regardez le reste des vidéos TikTok sur le compte, il existe des preuves évidentes que le téléchargeur utilise des mods sur PC pour créer des scénarios et des événements stupides, étranges et étranges. Par exemple, dans une vidéo, Yuhboi est attaqué par un robot. Cependant, bien que ce robot existe dans le jeu, il n’est pas dans Red Dead Online. Le robot ne peut être trouvé qu’en solo et il ne vous attaquera jamais. La seule façon d’y parvenir est d’utiliser des manigances de modding sur PC.

Kotaku a essayé d’entrer en contact avec le joueur à plusieurs reprises, sans réponse. Malgré la plupart des signaux d’alarme évidents ici, la plupart des gens qui regardent ne le remarquent pas ou s’en moquent. Le KKK-killer a accumulé des millions de vues avec ces courts clips. Après tout, c’est plutôt gratifiant de voir des racistes dans le jeu se faire merdier encore et encore.

Auparavant, les moddeurs prenaient des modèles de missions solo où le KKK apparaissait et les intégraient au multijoueur. Rockstar a tenté de supprimer l’exploit de Red Dead Online via une mise à jour en juin 2020, mais il y a eu des rapports dispersés depuis lors que les fans ont trouvé des moyens de le contourner.

S’adressant à d’autres experts RDO avec d’innombrables heures de jeu, beaucoup ont des soupçons similaires.

“Je ne veux pas dire que c’est une mise en scène, mais quelque chose ne va pas tout à fait dans tout ça”, a déclaré un représentant de Red Dead Online News, qui faisait partie de la protestation très médiatisée contre Rockstar via des clowns dans le jeu.

« Peut-être que je suis cynique, mais cela semble juste être une coïncidence [that] quelqu’un qui a l’habitude de publier des vidéos RDO tombe si souvent sur un groupe raciste.

Là encore, est-ce important que les vidéos soient fausses ou non ? Il semble que Yuhboi ne soit pas un fan des joueurs racistes ou du KKK, mais qu’il soit un fan de Red Dead Online. Il semble avoir trouvé un moyen de combiner les deux en une série à succès. Même s’ils sont faux, non seulement ce sont des bangers bien édités, mais les gens obtiennent toujours la libération cathartique de regarder les remplaçants du KKK mourir encore et encore. Compte tenu du peu de mises à jour que RDO reçoit de nos jours, la seule chose que des joueurs comme Yuhboi peuvent faire pour continuer à profiter du jeu sans support officiel est de faire preuve de créativité.