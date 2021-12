Le joueur freemium – L’Express Financier

MX Player, qui a commencé comme un service AVoD, expérimente un plan d’abonnement abordable

La plate-forme de streaming vidéo MX Player, qui dépendait uniquement des revenus publicitaires depuis son lancement, a introduit un service d’abonnement premium appelé MX Gold en août de cette année. Au prix de Rs 199 par an, MX Gold offre aux abonnés une expérience de visionnage sans publicité en plus d’un accès anticipé aux nouvelles versions.

MX Player prétend avoir 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) en Inde et a atteint un milliard de téléchargements en octobre de cette année. La plateforme a été acquise par Times Internet en 2018 pour 140 millions de dollars. Il a depuis attiré 110,8 millions de dollars d’investissements de la part du géant chinois de l’Internet Tencent.

Appel de masse

En 2021, MX Player a publié plus de 40 nouvelles émissions, dont MX Originals et MX Exclusives (contenu acquis) et du contenu doublé international dans la catégorie de contenu MX Vdesi. En plus de deux ans, MX Player a créé plus de 55 émissions originales. Nikhil Gandhi, COO, MX Media, a déclaré que la plate-forme prévoit d’ajouter deux nouvelles émissions chaque mois.

Aashram, un drame policier mettant en vedette Bobby Deol, est l’un de ses spectacles. D’autres originaux sur la plate-forme Ek Thi Begum, Bhaukaal et Matsya Kaand ont des thèmes racés et sombres similaires, et se déroulent tous dans les petites villes du nord de l’Inde. Outre ses émissions originales, un autre moteur majeur d’audience sur la plate-forme est sa liste de contenus internationaux et régionaux doublés en hindi.

La nature financée par la publicité de la plate-forme combinée à son choix de contenu indique que MX Player vise un public non urbain qui n’est pas desservi par des plates-formes internationales d’abonnement uniquement comme Netflix et Amazon Prime Video, ainsi que d’autres diffuseurs soutenus. des applications de streaming vidéo qui placent leur contenu original derrière des paywalls.

« Nous avons construit MX Player en tant que service AVoD et avons aligné l’ensemble de notre modèle commercial pour cibler les masses », déclare Gandhi. Mais il maintient que le public n’est pas limité aux seuls marchés de niveau II et III. La plate-forme s’attaque aux utilisateurs de smartphones Android abordables dans les villes métropolitaines et au-delà. Les responsables de l’achat de médias estiment que plus de 50 % de l’audience de la plate-forme réside dans des régions non métropolitaines et qu’environ 80 % de la base d’utilisateurs de l’application sont des hommes.

Offre mixte

En février 2020, MX Player a ajouté un ajout stratégique à son application mobile : les jeux. La plate-forme héberge plus de 100 jeux hyper casual qui présentent également une opportunité de monétisation. MX TakaTak, un clone de TikTok, réside également dans l’application MX Player en plus d’être une application distincte.

Tim Mulligan, vice-président exécutif et directeur de recherche, MIDiA Research, souligne que l’adoption d’une stratégie de contenu à plusieurs volets ainsi que des offres groupées est également la direction que prennent les plateformes internationales. L’abonnement Apple One comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+. Netflix a également introduit des jeux sur les appareils mobiles cette année. « Les points de friction de l’adoption du numérique se situent autour de la facilité d’accès et du coût du service. Avoir une solution unique pour les deux réduit la friction et augmente la rétention », explique Mulligan.

Fait intéressant, le service d’abonnement ne met aucun contenu derrière le paywall. Gandhi dit que la société a adopté une approche basée sur les fonctionnalités du service payant. « L’offre SVoD est destinée au public fidèle de la plateforme qui recherche une expérience de visionnage sans publicité », ajoute-t-il. Les abonnés qui souhaitent regarder du contenu gratuitement ont accès au contenu original trois à quatre semaines après la première de l’émission.

Shailesh Kapoor, fondateur et PDG d’Ormax Media, déclare qu’opter pour un modèle de revenus hybride est nécessaire pour des plateformes comme MX Player, car les annonceurs dépensent la majorité de leurs budgets publicitaires numériques sur des plateformes comme Google, YouTube, Facebook et Instagram. Selon le rapport FICCI-EY sur les médias et le divertissement 2021, seulement 13% de toutes les dépenses publicitaires numériques vont aux plateformes OTT.

Selon le rapport d’audience Ormax OTT : 2021, l’audience de la vidéo numérique en Inde s’élève à 353,2 millions, dont 110,5 millions d’abonnés payants. Les analystes disent que le public indien a une plus grande tolérance à la publicité. « À moins qu’une émission ne soit très attendue, de sorte que les gens voudraient la voir dès sa première, le modèle d’accès anticipé n’est pas une proposition unique », note Kapoor.

Gandhi dit que la réponse initiale à l’offre d’abonnement a été encourageante. Mais la tarification est-elle soutenable ? « Il y aura une quantité considérable d’innovations tarifaires que nous apporterons pour répondre à l’ensemble de la pyramide de notre base d’utilisateurs », a-t-il déclaré.

