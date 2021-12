Le joueur Halo Infinite accumule 23 éliminations avec une balle de sniper

Bougies romaines spartiates via un tireur d’élite.Gif : Sakanayalugang / Kotaku

Si vous aviez un tir ou une occasion de tirer dans la tête sur plus de 20 joueurs d’affilée dans Halo Infinite avec une seule balle, le captureriez-vous ou le laisseriez-vous glisser ? Bonne nouvelle : ma référence Eminem et la réponse à la question de savoir si cet exploit est possible ou non ont été annulées grâce au YouTuber japonais Sakanayalugang.

Sakanayalungang, un commentateur de jeux vidéo qui aime les caméras, les rires et Kamen Rider, a publié aujourd’hui une vidéo sur YouTube dans laquelle il a tiré dans la tête sur 23 joueurs avec une seule balle de fusil de sniper. Naturellement, ce coup n’était pas un pop-off aléatoire dans le mode multijoueur de Halo Infinite, car les 23 joueurs qu’il a ajoutés à son décompte se sont volontairement alignés pour être massacrés au service de ce spectacle incroyable.

Dans la vidéo, Sakanayalugang compte d’abord les 23 joueurs qui se sont alignés en file indienne sur la carte Fragmentation. Quelques corps spartiates tombés jonchant la zone suggèrent qu’une ou deux tentatives infructueuses ont peut-être précédé l’effort réussi. Après avoir aligné son tir et décompté à partir de cinq, Sakanayalugang a tiré. Comme une machine à pachinko qui vient de frapper le grand coup, le buzzer du compteur de mise à mort sonna en succession rapide alors que la balle traversait les casques des Spartiates qui tombaient comme des dominos. La vidéo de Sakanayalugang est rapidement devenue virale sur le subreddit r/Xboxone et sur Twitter où elle a recueilli plus de 17 000 likes. Il a même attiré l’attention du compte Twitter japonais Xbox.

Maintenant, je ne suis pas un physicien, ni un expert dans les shoot bangs de Halo Infinite, mais je suis à peu près sûr que ces boucliers spartiates sophistiqués auraient dû être capables d’absorber le tir de tireur d’élite, du moins pour certains des gens du arrière de la ligne. Je suppose que les têtes d’œufs de l’équipe de recherche et développement de Spartan sont devenues un peu complaisantes au fil des ans. Néanmoins, alors que la courte vidéo était indéniablement satisfaisante à regarder (surtout si vous voyiez les corps tomber dans la lunette du tireur d’élite), malheureusement, le tir à la tête ne s’élevait qu’à 50 XP. C’est froid, 343 Industries.