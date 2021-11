Le joueur laisse tomber un indice sur l’avenir alors qu’il prétend qu’Eddie Howe le veut à Newcastle

Photo de Robin Jones – AFC Bournemouth/AFC Bournemouth via .

La cible de Newcastle United, Lloyd Kelly, a suggéré à The Daily Echo qu’il n’envisageait pas de quitter Bournemouth de si tôt.

Kelly, lié à un déménagement à Newcastle d’Eddie Howe, a déclaré qu’il espère jouer pour l’Angleterre en faisant bien pour Bournemouth.

90min a rapporté cette semaine que le nouveau manager de Newcastle, Howe, souhaitait amener le défenseur de 23 ans à St. James ‘Park dans la fenêtre de transfert de janvier.

Howe a travaillé avec le jeune anglais lorsqu’il était manager à Bournemouth.

Ce que Lloyd Kelly a dit

Kelly a déclaré au Daily Echo à propos de jouer pour l’Angleterre : « C’est quelque chose que j’ai toujours en tête.

«Évidemment, en passant par les moins de 20 ans et les moins de 21 ans et au cours des 18 derniers mois environ, vous pouvez voir cette voie dans l’équipe senior. Et c’est quelque chose vers quoi je travaille.

« Bien sûr, on ne sait jamais ce qui peut arriver et si cela arrive ou non, mais c’est quelque chose que j’essaierai toujours de poursuivre.

« Cela commence en prenant chaque match par match, en continuant de s’améliorer jusqu’à la fin de la saison et, espérons-le, la saison prochaine, lorsque nous entrerons en Premier League, cela me donnera une autre voie pour y parvenir. »

Coup dur pour Eddie Howe ?

Les commentaires de Kelly suggèrent qu’il n’envisage pas de quitter Bournemouth en janvier ou même à l’été 2022.

Le défenseur cherche clairement à aider Bournemouth à revenir en Premier League, puis à gagner une convocation en Angleterre.

C’est un coup dur pour le patron de Newcastle Howe.

Pour l’instant.

Parce que nous savons à quel point le football est imprévisible.

Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver pendant les fenêtres de transfert.

À notre avis, il est peu probable que Bournemouth vende Kelly dans la fenêtre de transfert de janvier.

Les Cerises ont actuellement deux points d’avance en tête du classement du championnat.

Kelly a marqué un but en 17 matches de championnat pour Bournemouth jusqu’à présent cette saison.