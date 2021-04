Le joueur le plus capé d’Angleterre annonce sa retraite dans un post chic sur les réseaux sociaux

La joueuse la plus titrée d’Angleterre, Fara Williams, a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison.

L’ancien milieu de terrain d’Everton, Liverpool et Arsenal, âgé de 37 ans, détenteur de 172 sélections en Angleterre, est à Reading depuis 2017.

.

Williams sera l’un des plus grands de tous les temps en Angleterre

Après mûre réflexion et malgré les offres de rester dans le jeu, j’ai pris la difficile décision de me retirer du football professionnel à la fin de la saison. Ce fut un plaisir et un privilège d’avoir eu une carrière de plus de 20 ans dans le football féminin ⚽️❤️ pic.twitter.com/Z9YWEcgdzi – Fara Williams MBE (@ fara_williams47) 26 avril 2021

Williams a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter et Instagram lundi: «Après mûre réflexion et malgré les offres de rester dans le jeu, j’ai pris la difficile décision de me retirer du football professionnel à la fin de la saison.

«Ce fut un plaisir et un privilège d’avoir eu une carrière de plus de 20 ans dans le football féminin.»

Elle a ajouté: «Jouer au football est tout ce que j’ai jamais connu, mais je suis excitée pour le prochain chapitre de ma vie.

.

Williams célèbre la troisième place des Lionesses à la Coupe du monde féminine 2015

Nouvelles

Nagelsmann au Bayern, offre de rachat d’Arsenal, Henry soutient les boycotts, Kane va-t-il partir?

concurrent

Deeney élève Rodgers au point de vue de Tottenham et dit que cette décision doit “ exciter ” Kane

en mouvement?

Danny Murphy affirme que Haaland et Kane déménageront tous les deux à Manchester cet été

sabotage

Simon Jordan dit que le “ comptable ” Daniel Levy a sacrifié la finale et réclame de l’argent

PROJET

Parker a soutenu le poste des Spurs alors que le fan demande: “ Pourquoi Naglesmann ou Rodgers le voudraient-ils? ”

déclaration

Deeney fait une déclaration audacieuse sur les trois premiers de Liverpool, Mane, Salah et Firmino

«J’ai hâte de rester dans le jeu, de saisir des opportunités dans les médias et de continuer mes badges d’entraîneur.»

Williams, qui en février a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de maladie rénale l’année dernière, a fait 15 apparitions dans la WSL cette saison.

Elle a également aidé l’Angleterre à terminer troisième à la Coupe du monde 2015 et en tant que finaliste à l’Euro 2009, ainsi qu’à jouer pour la Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques de Londres 2012.