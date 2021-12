Le joueur le plus rapide de la Bundesliga révélé et ce n’est pas Alphonso Davies du Bayern Munich

Il est difficile de penser que de nombreuses personnes en Bundesliga courent plus vite que le coureur canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies.

Selon Kicker, cependant, les chiffres nous disent qu’il y a un nouveau shérif en ville : le speedster Mayence 05 Jeremiah St. Juste. Saint Juste a apparemment renversé Davies de son piédestal :

1. Jeremiah St. Juste (Mayence 05) : 36,63 km/h

2. (égalité) Alphonso Davies (Bayern Munich) : 36,37 (Bayern Munich)

2. (égalité) Kevin Schade (SC Freiburg) : 36,37 km/h

4. Bryan Lasme (Arminia Bielefield)

5. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 35,94 km/h

6. Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) : 35,62 km/h

7. Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen) : 35,61 km/h

8. Mitchell Bakker (Bayer Leverkusen) : 35,58 km/h

9. Christopher Nkunku (RB Leipzig) : 35,54 km/h

10. Kingsley Ehizibue (FC Cologne) : 35,49 km/h

11. Ruben Vargas (FC Augsbourg) : 35,46 km/h

12. Leroy Sane (Bayern Munich) : 35,24 km/h

13. Gerrit Holtmann (VfL Bochum) : 35,17 km/h

14. Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) : 35,15 km/h

15. (égalité) Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) : 35,14 km/h

15. (égalité) Takum Asano (VfL Bochum): 35,14 km/h

17. Konstantinos Mavropanos (VfB Stuttgart) : 35,08 km/h

18. (égalité) Kinglsey Coman (Bayern Munich) : 35,04 km/h

18. (égalité) Ihlas Bebou (Hoffenheim) : 35,04 km/h

Coups rapides

Kingsley Coman n’est même plus le Kingsley le plus rapide de la ligue ! Erling Haaland étant si gros, si fort et si rapide, c’est fou. Niklas Süle doit se lancer dans un sprint complet pour figurer sur cette liste.