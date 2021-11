le joueur parfait pour les Mets

Il était 12 h 55 samedi, lorsque Jon Heyman a annoncé l’arrivée du dominicain Mars étourneau aux Mets de New York, en même temps, il reviendrait pour rendre compte de la formulation de l’accord de 78 millions de dollars en 4 saisons dans la MLB.

Auparavant, les Mets avaient recruté Eduardo Escobar du champ intérieur vénézuélien pendant deux ans, ainsi que le voltigeur Mark Canha, bien que cela n’ait aucun impact sur ce que cela signifierait d’ajouter Marte, le voltigeur le plus lourd présent en agence libre avant 2022.

L’accord avec Mars Mets est de 78 millions de dollars, 4 ans – Jon Heyman (@JonHeyman) 27 novembre 2021

Les New-Yorkais dans leur travail offensif ont beaucoup à modifier pour 2022 par rapport à 2021, à commencer par leur course de base qui a enregistré un total de -13,5 (BsR), se classant au 27e rang parmi toutes les équipes MLB de la campagne.

De même, leurs chiffres ont frappé les pads, qui ont affiché un wOBA (Weighted On Base Average) de 0,307 pour la 21e place du Grand Chapiteau. Les deux facteurs les plus appelés à être améliorés par le neuvième du Queens, c’est là qu’un ajout tel que l’embauche de Starling Marte devient indispensable.

En plus d’être le leader des bases volées (47), le Dominicain était celui avec le meilleur tour des bases comme l’indique son 12,3 BsR en 2021, qui a publié le total wOBA de 0,364, ainsi que la ligne de barre offensive de .310 / .383 / .458.

Compte tenu de tous ces facteurs, la signature de Starling Marte semble plus qu’attirante, un joueur qui vient clairement compenser les inconvénients de l’équipe, sans perdre de vue le fait que le dominicain jouera ses 33, 34, 35 et 36 ans. anciennes campagnes pour les New-Yorkais, point où l’on estime que le joueur commence à diminuer sa vitesse.

Que même en se plaçant en tant que leader du vol, il a vu une légère diminution de sa vitesse de pieds par seconde par rapport à ce qu’elle était en 2019, qui en 2021 avait 28,4 pieds par seconde dans sa vitesse contre 29,0 en 2019.

En dehors de cela, du même côté de la productivité offensive, les Mets ont une grande tâche à déchiffrer comment le dominicain peut les amener à être meilleurs avec son gant, qui en 2021 entre les Marlins et les Atléticos en tant que CF avait 3 OAA (Sort au-dessus de la moyenne).

Un point positif pour Mars était son pourcentage de capture de 88%, alors qu’un pourcentage de capture attendu de 87% a été projeté sur elle, ajoutant 1% à ses chiffres réels par rapport aux projections. Même ainsi, je présente des inconvénients contre les coups sûrs qui alignent dans le dos, ayant -2 outs au-dessus de la moyenne pour le champ extérieur, un point qui s’est amélioré en 2020 en ajoutant 1 OAA aux coups sûrs dans le champ arrière.

En réponse immédiate à une embauche de plus grand poids pour le soutien offensif et ses contributions notables pour atteindre et se déplacer dans les bases, la réponse aux problèmes était clairement le dominicain. De là aux années de l’accord et à l’effet d’âge, il ne laisse clairement pas le même effet de positivité.