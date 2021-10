Le joueur partage ce que Mo Salah lui a demandé après un match, « il ne voulait pas que les caméras l’attrapent »

Photo de JUSTIN TALLIS/. via .

S’exprimant sur sa page Facebook, Ben Foster a partagé ce que Mohamed Salah lui a demandé après que Liverpool ait martelé Watford plus tôt ce mois-ci.

Les Reds ont fait une émeute à Vicarage Road lors du premier match de Claudio Ranieri, et après le coup de sifflet final, Salah n’a pas tardé à poser une question à Foster.

L’Egyptien avait marqué ce jour-là, mais la seule chose qu’il voulait demander à Foster était de savoir comment il aurait réagi si les Reds avaient écopé d’un penalty.

Qu’est-ce qui a été dit?

Foster a partagé les détails de sa conversation avec Salah.

« Il est venu vers moi à temps plein et il a un peu mis la main sur sa bouche parce qu’il ne voulait pas que les caméras le captent », a déclaré Foster.

« Il est venu et est parti : ‘Ben, Ben…’ J’ai dit : ‘D’accord, ouais ? Tu as raison?’

« Et on lui a demandé : ‘Si j’avais eu une pénalité, dans quel sens auriez-vous plongé ?’

« Maintenant, dès qu’il a dit cela, j’ai pensé : « Oh, vous, garçon intelligent, intelligent » parce que nous faisons nos recherches. Tous les gardiens font leurs recherches sur les attaquants et nous essaierons de savoir où leurs quatre, cinq ou 10 derniers penaltys auraient pu être passés, par exemple, et les cinq derniers penaltys de Mo Salah qu’il a mis à la droite du gardien.

C’est pourquoi il est le meilleur

Salah est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment, et ce sont des choses comme ça qui le rendent si bon.

C’est une chose d’être doué physiquement et techniquement, mais ce désir de toujours apprendre et de toujours s’améliorer est ce qui sépare les bons joueurs des grands joueurs.

En posant cette question à Foster, Salah a acquis des informations précieuses sur la façon dont les gardiens de but se préparent à faire face à ses pénalités, et il pourra s’adapter en conséquence en fonction de la réponse de Foster.

Bien sûr, Foster ne nous a pas dit comment il avait répondu à la question de Salah, mais le fait que l’ailier demande ce genre de choses montre simplement qu’il essaie d’obtenir tous les gains marginaux possibles.

