Le joueur prêté de Liverpool, 20 ans, remporte un trophée majeur, il est le héros de la finale de la coupe hier

L’espoir de Liverpool, Vitezslav Jaros, était le héros, alors que St Patrick’s a remporté la finale de la Coupe FAI contre les Bohémiens.

Héros en devenir

Le jeune gardien de Liverpool a été prêté au début de la saison et il a joué un rôle de premier plan lorsque St Pat’s a remporté le trophée hier.

Il a d’abord réalisé deux superbes arrêts dans le temps additionnel, avant de mener son équipe à la victoire aux tirs au but – après un match nul 1-1.

Son manager Stephen O’Donnell aurait difficilement pu être plus élogieux envers le joueur de 20 ans après le match non plus, dans des commentaires qui raviront sûrement Jurgen Klopp.

« Il est clair qu’il (Jaros) jouera à un niveau supérieur », a-t-il déclaré aux médias irlandais.

« J’ai joué avec quelques bons gardiens outre-Manche qui avaient été prêtés à l’Ecosse, c’est le meilleur joueur de 20 ans que j’aie jamais rencontré ou impliqué dans le football, en tant que gardien de but.

« Il fait de gros arrêts, il est tellement calme, l’occasion ne lui en revient pas. Si vous ne connaissiez pas son âge, vous penseriez qu’il a 27 ou 28 ans.

« Il pense comme un homme, agit comme un homme et c’est juste un gardien brillant. »

Faire le grade à Anfield

Maintenant, il reste à voir si Jaros fera le grade à Liverpool.

Mais ses excellentes performances actuelles lors de son prêt doivent être notées par Klopp.

Liverpool sera sûrement ravi qu’il prospère sous la pression d’une finale de coupe à un si jeune âge.

Il sera maintenant intéressant de voir ce que Liverpool prévoit pour Jaros à la fin de son prêt.

Il est probablement prudent de dire qu’il ne prendra pas la place de titulaire d’Alisson de si tôt.

Cependant, il reste à voir s’il pourrait déloger Caoimhin Keller ou Adrian.

