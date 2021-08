Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel est le roi de la montagne à l’AS Monaco

Selon un communiqué du site Internet du club, le gardien de l’AS Monaco Benjamin Lecomte a été officiellement prêté à l’Atlético Madrid.

Qu’est-ce que cela signifie pour le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel? Eh bien, son plus grand concurrent joue maintenant pour l’Atleti. Nübel devrait se réjouir de cette nouvelle :

A Monaco depuis l’été 2019, Benjamin Lecomte, 30 ans, a joué 60 fois dans le but des rouges et blancs toutes compétitions confondues. Le gardien, formé à Niort et passé par Lorient (2010-2014, puis 2014-2017), Dijon (2013-2014) ainsi que Montpellier (2017-2019), s’apprête à rencontrer à Madrid les anciens joueurs monégasques Thomas Lemar, Yannick Carrasco et Geoffrey Kondogbia. Il rejoint ainsi l’Atlético, champion d’Espagne en titre, pour un prêt d’un an.