Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel n’a pas peur de se battre pour le temps à l’AS Monaco

Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel n’est pas à l’abri de devoir concourir pour le temps de jeu.

A Schlake 04, Nübel a été poussé par son compatriote Markus Schubert. La saison dernière, Nübel s’est théoriquement battu avec Manuel Neuer, mais affronter Neuer ne se termine jamais bien pour personne.

Désormais prêté à l’AS Monaco, Nübel est en compétition avec Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki et Vito Mannone pour le temps de jeu. L’ancien homme de Schalke 04 a confiance en ses propres capacités et sait que les joueurs se soutiendront tous dans leurs quêtes respectives de temps de jeu.

“Dans tous les clubs, il y a de la concurrence, Monaco ne déroge pas à la règle”, a déclaré Nübel sur le site Internet du club de l’AS Monaco. « Il y a une bonne convivialité avec Benjamin, Vito et Radoslaw. On s’entraide, on se parle beaucoup. C’est notre performance à l’entraînement qui nous permettra de jouer.

Pour l’instant, Nübel semble être le favori pour obtenir la majorité du temps de jeu, mais le jeune sait sûrement qu’il n’est aussi bon que son dernier match.