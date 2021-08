Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel parle de jouer en tant que milieu de terrain quand il était plus jeune

in

Le joueur prêté par le Bayern Munich, Alexander Nübel, a eu beaucoup de mal à se rendre à l’AS Monaco cette saison, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas sur le joueur de 24 ans, c’est qu’il a évolué dans le football en tant que milieu de terrain.

Plus précisément, Nübel a joué en tant que milieu de terrain défensif jusqu’en U-14. À ce moment-là, il a dû prendre une décision sur la voie à suivre : milieu de terrain ou gardien de but ? Beaucoup diraient que l’ancien homme de Schalke 04 a pris la bonne décision.

« J’ai commencé à jouer en tant que milieu de terrain, un numéro six. J’ai joué à ce poste jusqu’en U-14 puis je suis entré dans le but parce que je devais décider, mes entraîneurs m’ont demandé de choisir”, a déclaré Nübel sur le site du club de l’AS Monaco. “Je pense que cette décision n’était pas si mauvaise et je suis vraiment heureux de jouer le gardien de but.”

Cette génération de fans a réclamé que Manuel Neuer prenne le terrain au milieu de terrain – ou à l’attaquant. Le prochain fera-t-il de même pour Nübel ?