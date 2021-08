Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel sait que l’AS Monaco était le bon choix

in

Alexander Nübel a quitté le Bayern Munich pour un prêt à l’AS Monaco plus tôt cet été et le joueur de 24 ans a adopté son nouveau club.

Dans une interview avec le site Web du club de l’AS Monaco, Nübel a exprimé à quel point il était ravi de cette opportunité.

« Tout d’abord, je suis heureux d’être à Monaco. C’est mieux pour moi de rester ici deux ans car c’est dur au début de s’habituer à une nouvelle ligue, à de nouveaux joueurs. Ce sera plus confortable pour moi de m’acclimater à la Ligue 1 et de trouver le bon rythme. Je suis vraiment heureux de rejoindre Monaco et j’ai hâte de commencer la saison », a déclaré Nübel.

Concernant les raisons pour lesquelles Nübel a choisi l’AS Monaco, le jeune gardien a répondu directement.

« J’ai choisi Monaco parce que c’était une bonne opportunité, c’est un grand club. Le centre de formation est flambant neuf, les installations sont superbes. C’est le bon choix pour moi, j’en suis très content. J’ai toujours voulu jouer dans un autre pays, une autre ligue. C’est peut-être venu plus tôt que je ne le pensais mais c’est bien, je vais apprendre une nouvelle langue. C’est bien qu’il y ait des Allemands dans l’équipe, nous pouvons parler un peu allemand, mais je vais apprendre le français, donc ce sera plus facile », a déclaré Nübel.