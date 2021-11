Le joueur prêté du Bayern Munich Alexander Nübel s’installe avec l’AS Monaco

Le joueur prêté par le Bayern Munich Alexander Nübel n’avait pas l’air à l’aise à son arrivée à l’AS Monaco, mais maintenant le gardien commence à prendre confiance en lui.

Dans une récente interview avec le site Web de l’AS Monaco, Nübel a parlé de son jeu amélioré malgré les récentes échauffourées de son équipe.

« Nous avons eu trois matchs en l’espace d’une semaine. Peut-être qu’on a raté un petit quelque chose pour marquer un but qui aurait pu nous libérer, notamment contre Eindhoven et aujourd’hui contre Reims. Nous voulions absolument faire la différence et gagner ce match. On a tout essayé pour le faire en fin de match, en jouant beaucoup plus haut sur le terrain. Nous allons nous remettre au travail pour bien revenir après la pause », a déclaré Nübel.

Comme il est devenu plus ancré dans l’équipe, Nübel a l’impression d’avoir une bonne idée du pouls de la liste.

« L’état d’esprit est bon dans l’équipe, nous sommes tous motivés pour enregistrer des résultats positifs. Nous sommes prêts à nous battre, à tout donner pour retrouver le chemin de la victoire. Si nous pouvions toujours trouver la solution aux problèmes posés par les adversaires, nous gagnerions chaque match. Mais ce n’est pas si simple », a déclaré Nübel. « Lorsque vous mettez les bons ingrédients, vous n’avez pas à avoir de regrets. Nous devons continuer à travailler une nouvelle fois pour nous remettre sur les rails le plus rapidement possible. En tout cas, l’état d’esprit de l’équipe est très bon.