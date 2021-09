Le joueur prêté du Bayern Munich Fiete Arp prend de l’ampleur à Holstein Kiel

Le joueur prêté du Bayern Munich Fiete Arp se familiarise avec son nouvel environnement à Holstein Kiel et montre une partie de la forme qui a fait de lui une perspective si convoitée – et ses patrons au Bayern Munich ne pourraient pas être beaucoup plus heureux.

L’équipe de gestion du campus du Bayern Munch, composée de Jochen Sauer et Holger Seitz, a tenté d’expliquer pourquoi les choses se sont gâtées pour Arp, qui compte désormais deux buts en six matches pour Kiel.

« Fiete est une jeune personne exceptionnelle qui a très tôt attiré l’attention des médias. Je pense que l’attente associée à son déménagement au Bayern était trop grande », a déclaré Seitz à Bild.

Trop, trop tôt a souvent été un thème pour ceux qui parlent de l’arrivée d’Arp au Bayern Munich. Après des premiers éclairs brillants, notamment une solide performance contre le Real Madrid et un but contre Tottenham Hotspur lors de sa première pré-saison, Arp a subi une série de blessures au cours de la saison 2019/2020 avant de jouer dans une terrible équipe du Bayern Munich II en 2020/2021 qui pourrait jamais vraiment compris comment s’adapter à la vie en 3. Liga avec un noyau de joueurs extrêmement jeunes. Un an seulement après avoir remporté le championnat, le Bayern Munich II a été relégué et la future célébrité d’Arp semblait tout sauf certaine.

« Fiete est un joueur très talentueux. Mais à cette époque, il est venu de Hambourg à Munich d’un environnement instable. De plus, les choses n’allaient pas bien pour Fiete à l’époque. Le pas vers le Bayern était trop grand – surtout avec l’espoir qu’il joue désormais toujours avec les professionnels et que Robert Lewandowski doit vraiment se lancer », a déclaré Sauer. « Si vous ne vous entraînez pas en match, vous perdez votre rythme et vous ne vous développez plus. C’est pourquoi c’est bien qu’il puisse appuyer sur le bouton de réinitialisation à Kiel. Il s’agit de sortir du trou dans un environnement calme. Je suis confiant.”

Seitz a accepté.

« Je pense que Kiel lui va très bien. Il y a un environnement calme. Il vient aussi de marquer un but en championnat. Je croise les doigts pour lui pour que cette tendance positive se poursuive », a déclaré Seitz.