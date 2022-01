Le joueur que les Reds de Cincinnati devraient échanger

Les Rouges de Cincinnati ils vont échanger Sonny gris dans la prochaine saison de la MLB, qui a réussi à reprendre sa carrière là-bas et est prêt pour le prochain défi.

L’éclat de la carrière de Sonny Gray s’est estompé lorsqu’il a été échangé aux Yankees de New York et là, les choses ont commencé à mal tourner pour lui, puis il a été échangé aux Reds de Cincinnati et avec toutes les blessures, il a réussi à se démarquer par le bas pour être cette stellaire que beaucoup d’équipes veulent.

Gray, 31 ans, avec 9 ans dans les majeures, vient d’un 2021 où il a établi une marque de 7-9 avec une MPM de 4,19 en 135,2 manches avec 155 retraits au bâton, en 2019, il a bien fait et aussi en 2020, son travail a été cohérent au cours au cours des trois dernières saisons et plusieurs équipes ont appelé le bureau des Reds de Cincinnati.

En fin de compte, il est deux fois lanceur partant étoile et deux fois finaliste d’AL Cy Young, plusieurs équipes compétitives ont manifesté leur intérêt, telles que les Angeles Dodgers, les San Diego Padres et les Anaheim Angels.

VOTEZ ICI