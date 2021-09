Le joueur se prononce sur un retour potentiel à Chelsea après un déménagement estival

L’ancien défenseur de Chelsea Fikayo Tomori a répondu aux questions sur un éventuel retour à Stamford Bridge à l’avenir.

Le joueur de 23 ans est passé par l’académie du club et a disputé 27 matches en équipe première, marquant deux buts. Il a été autorisé à rejoindre les géants italiens de l’AC Milan en prêt lors du mercato de janvier.

Milan les chefs ont été impressionnés par ses performances solides dans la seconde moitié de la campagne 2020-21 et ont ouvert des pourparlers avec Chelsea sur un déménagement permanent.

Les Rossoneri ont finalement obtenu ses services en se séparant de 24 millions de livres sterling.

Dans une interview avec DAZN, Tomori a été interrogé sur Chelsea et son ancienne coéquipière Tammy Abraham.

L’attaquant anglais lié avec Jose Mourinho à Rome dans un contrat de 34 millions de livres sterling.

“Je suis très heureux pour lui”, a déclaré Tomori (via SempreMilan). « Nous parlons presque tous les jours. Nous avons commencé à jouer pour Chelsea quand j’avais 7 ans, puis nous sommes arrivés en équipe première. C’est là que tu veux aller quand tu seras grand, mais tu ne sais pas si cela arrivera un jour.

“Je me souviens quand j’ai marqué le premier but et qu’il a réussi un triplé – c’était le plus beau jour de notre vie.”

Le défenseur central a poursuivi : « Vous retournez à Chelsea avec lui ? Maintenant, je me sens bien à Milan, j’aime Milan.

« Évidemment, Chelsea a été une partie très importante de ma vie pendant 15 ans et j’ai réussi à réaliser mes rêves en jouant dans toutes les compétitions, mais maintenant je suis très heureux à Milan et je suis content de ce que nous faisons ; maintenant, nous avons enfin la Ligue des champions et peut-être que nous pouvons la gagner comme Chelsea.

La sortie de Tomori était initialement considérée comme une erreur, mais le manager Thomas Tuchel semble bien se débrouiller sans lui.

L’Allemand peut compter sur Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Thiago Silva et un Antonio Rudiger rajeuni à l’arrière.

Dortmund lié à l’attaquant de Chelsea

Le Borussia Dortmund a aligné Timo Werner de Chelsea en remplacement d’Erling Haaland, selon les rapports.

Werner a connu une première saison décevante à Stamford Bridge, inscrivant seulement six buts en 35 matches de Premier League.

Malgré sa prodigalité, Dortmund pense qu’ils peuvent tirer le meilleur parti de lui, écrivent le média allemand Bild.

Il figure en bonne place sur leur liste pour succéder à Haaland à l’été 2022. Le bagman norvégien est recherché par à peu près tous les meilleurs clubs européens, y compris Manchester City et le Real Madrid.

LIRE LA SUITE: Tuchel veut une solution pour un “excellent” homme de Chelsea; nie s’inquiéter de la signature