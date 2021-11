Photo de Michael Campanella – UEFA/UEFA via .

S’adressant à The Independent, Alexander Isak a parlé de son ambition de jouer un jour en Premier League.

Isak était l’une des stars de l’Euro 2020 cet été. Il n’a pas marqué un seul but dans le tournoi, mais son jeu de jambes soyeux et son incroyable rythme de travail l’ont toujours qualifié de joueur «spécial» au cours de l’été.

Inévitablement, ses performances ont attiré les regards indiscrets de l’Angleterre, Arsenal et Liverpool étant crédités d’un intérêt pour l’attaquant.

Comme nous le savons tous, une décision n’a jamais abouti, mais l’international suédois s’est maintenant ouvert sur son désir de jouer en Premier League.

Qu’est-ce qui a été dit?

Isak dit qu’il aimerait jouer en Angleterre.

« Je suis dans une bonne position en ce moment, je suis très heureux, mais un jour ce serait bien de jouer aussi en Angleterre », a déclaré Isak.

« Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c’est un très haut niveau, et bien sûr un jour ce serait une alternative. Chaque joueur veut être la meilleure version d’eux-mêmes et atteindre le plus haut niveau possible. J’ai des attentes pour moi-même que j’essaie de réaliser, alors nous verrons où le voyage me mènera à l’avenir.

Photo de David Lidstrom/.

Doit s’intensifier

Isak a certainement montré des aperçus de talent cet été, mais s’il veut faire un grand pas, il doit passer à la vitesse supérieure.

Isak n’a que trois buts en championnat à son actif cette saison, malgré neuf matchs pour la Real Sociedad.

Heureusement, l’attaquant a retrouvé un peu de forme récemment, marquant trois buts lors de ses trois derniers matchs, mais comme l’ont montré les six premiers matches de la saison, il est un peu trop incohérent en ce moment.

Si Isak veut attirer l’attention des grands de la Premier League, il doit maintenir la forme qu’il a montrée au cours des dernières semaines plutôt que de revenir à sa forme au début de la campagne.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

