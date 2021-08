Le joueur Tottenham Hotspur rejeté cet été est désormais recherché par le Real Madrid

Photo de Tom Flathers/Manchester City FC via .

Tottenham Hotspur aurait refusé Aymeric Laporte dans un accord d’échange impliquant Harry Kane, et maintenant le défenseur central de Manchester City est lié au Real Madrid.

Le rejet de Tottenham Hotspur

Le journaliste bien connu et respecté Fabrizio Romano a déclaré sur le podcast Here We Go ce mois-ci que Tottenham avait rejeté l’offre de City d’inclure Laporte dans un accord d’échange.

Les champions de Premier League souhaitent signer Kane et ont proposé à Gabriel Jesus et Laporte un accord d’échange partiel.

Cependant, les Spurs ont dit non, selon Romano.

Nous avons couvert le rapport ici sur HITC Sport à l’époque.

L’intérêt du Real Madrid

Le Daily Mail rapporte maintenant que City est prêt à vendre le défenseur central de 27 ans et veut 60 millions de livres sterling comme frais de transfert.

Les géants espagnols et européens de Madrid s’intéressent à l’international espagnol, tout comme la centrale italienne Juventus, selon le rapport.

Tom Flathers/Man City via .

Repenser nécessaire ?

City est prêt à vendre Laporte, et peut-être que Tottenham devrait réfléchir à nouveau à sa position.

Les champions de Premier League restent attachés à Kane, selon The Telegraph, et pourraient proposer une meilleure offre que 125 millions de livres sterling.

Si Laporte est à nouveau mentionné dans les pourparlers, les Spurs devraient au moins l’envisager.

Madrid et la Juventus sont des clubs énormes, et ils ne s’intéressent pas aux joueurs à moins qu’ils ne soient bons.

Les Spurs ont signé Cristian Romero cet été et seraient toujours intéressés par un autre défenseur.