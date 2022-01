LE JOUR AVANT DE SE MERVEILLER : 11 janvier 2022

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou lancez vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

Notre ancien entraîneur de fitness sous Zidane parle de la fois où il a reçu des menaces de personnes anonymes dans les médias pour ne pas avoir divulgué d’informations sur les blessures de nos joueurs. Et quand il n’a jamais répondu aux menaces, ils ont publié des nouvelles fausses et malveillantes au public, le blâmant pour toutes les blessures de nos joueurs.

Toni Kroos a déclaré qu’il voulait mettre fin à sa carrière ici au Real Madrid. Quelque chose que nous savons tous qu’il mérite à juste titre. Mais si quelqu’un connaît notre histoire et nos joueurs légendaires qui souhaitent mettre fin à leur carrière ici, seul le temps nous dira si notre club fera les choses différemment cette fois-ci. Il est question d’un dernier renouvellement de contrat pour Kroos mais rien d’officiel pour le moment de la part des deux parties.

À mon avis, c’est une légende… en quelque sorte. Il faudrait creuser loin dans l’histoire de Madrid pour trouver un joueur qui a connu une première saison de victoires comme lui. À un moment donné, même en le mettant sur le prodigieux Neymar à la fin de la saison 2013-14. Ces jours-ci, il est question de sa retraite à la fin de cette saison. Que ce soit vrai ou non, notre club serait avisé de ne pas renouveler son contrat avec 5 mois restants. Libérer massivement de la place sur notre masse salariale. Et quand on regarde son mandat ici, je ne peux pas utiliser le mot «carrière» en raison de sa grave absence physique en raison de blessures non-stop, c’est une jonchée de trophées et beaucoup d’argent pour la balle. dans 50 ans, la nouvelle génération de fans qui ne pourra pas le surveiller d’aussi près que nous l’avons tous l’appellera une légende du club. C’est jusqu’à ce que la presse espagnole leur rappelle ses antécédents de blessures qui ne l’ont rendu disponible que 50% de chaque saison et comment il n’a jamais pris la peine de parler espagnol selon eux. Malgré ses buts gagnants en CL.

Le podcast Churros y Tacticas couvre le nouveau contrat d’Umtiti et le formulaire d’Oblak pour l’Atletico. Notre équipe de Supercoupe a été annoncée. Carvajal est de retour. Nous avons une nouvelle arbitre pour la Supercup Clasico.