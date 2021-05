Le jour clé pour l’avenir d’Onana

19/05/2021 à 13:51 CEST

Le TAS décide ce mercredi 2 juin, définitivement, dans le cas du gardien de l’Ajax, André Onana.

Onana a une peine qui la suspend pour 12 mois d’activité sportive pour un cas présumé de dopage par Lasimac dans l’urine du gardien de but lors d’un match de la Ligue des champions 30 octobre dernier.

Le tribunal international du sport a déjà annoncé la date limite pour la résolution de l’appel d’Onana, après avoir durée de la sanction par l’UEFA, qui comprenait une interdiction de jouer avec son équipe et son équipe nationale.

L’Ajax et le gardien de but ont fait appel de la sanction et ont déclaré pour leur défense qu’Onana avait pris un médicament sur ordonnance de sa femme alors qu’elle ne se sentait pas bien le matin, sans être au courant du contenu de la pilule et sans la volonté d’en prendre aucun type. de substance. illégal. Malgré cela, L’argument de l’UEFA est qu’un athlète doit toujours savoir quel type de substances il prend.

Maintenant, et jusqu’au 2 juin, le TAS écoutera à nouveau toutes les parties impliquées et a fixé ce jour comme le maximum pour prendre la décision.

Deux semaines restent à l’ex-azulgrana pour connaître la conclusion, probablement, de l’un des jours les plus importants de la carrière camerounaise, et les le jour le plus important de votre avenir.