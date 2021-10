Le jour de Columbus, le gouverneur du Wisconsin s’excuse pour les pensionnats indiens

Le gouverneur du Wisconsin profite de la Journée des peuples autochtones de l’État pour s’excuser pour les pensionnats indiens aux États-Unis et au Canada.

Le gouverneur Tony Evers a signé un décret lundi, qui est le jour de Columbus dans la plupart du pays et la Journée des peuples autochtones dans l’État, pour s’excuser pour le rôle de l’État dans l’envoi d’enfants indiens dans les écoles du pays.

«En tant qu’État, nous partageons la responsabilité de reconnaître la douleur infligée aux communautés tribales historiquement et même encore aujourd’hui. Nous avons également l’obligation morale de rechercher la vérité et de mettre en lumière ces injustices dans le Wisconsin et dans tout notre pays, car cette compréhension et cette reconnaissance sont essentielles à la responsabilité et à la guérison », a déclaré le gouverneur dans un communiqué.

Le bureau d’Evers dit qu’il y avait 10 pensionnats de l’Indiana dans le Wisconsin, tous fermés il y a des décennies. Il n’y a aucun rapport de décès de masse dans les écoles, qui ont été signalés dans d’autres pensionnats indiens aux États-Unis et au Canada, mais les écoles étaient connues pour la séparation des familles et une discipline extrême.

«Nous reconnaissons le traumatisme infligé aux familles et aux communautés autochtones et la perte de la langue, de la culture et de l’identité et les effets intergénérationnels que ces installations ont eu et ont encore tout en honorant la résilience et les contributions des peuples autochtones à notre État et à notre pays», a ajouté Evers. .

Lundi était la troisième Journée officielle des peuples autochtones du Wisconsin. Le gouverneur Evers a ordonné à l’État de le reconnaître au lieu de Columbus Day en 2019.

Lien source