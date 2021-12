Le Jour de la Constitution devra être célébré en dehors du Congrès en raison de la pandémie

12/06/2021 à 10:38 CET

L’évolution de la pandémie a contraint le Congrès à célébrer à nouveau l’anniversaire de la Constitution dans la Carrera de San Jerónimo, près des marches de la Puerta de los Leones, où le président de la Chambre basse, Meritxell Batet, prononcera un discours aujourd’hui devant le Président du Gouvernement et les hautes fonctions politiques et institutionnelles.

C’est la deuxième année consécutive que, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie, l’événement aura lieu dans la rue et non dans la salle des marches perdues du palais des congrès.

Batet commémorera le 43e anniversaire de la Constitution accompagné du Premier ministre, Pedro Sánchez, par le président nouvellement élu de la Cour constitutionnelle, Pedro José González-Trevijano, et par le président du Conseil général du pouvoir judiciaire (CGPJ), Carlos Lesmes, dont le mandat a expiré depuis trois ans avant la l’absence d’accord pour renouveler le CGPJ par PSOE et PP.

Le président du Sénat, Ander Gil, vous ne pourrez pas assister à la célébration puisqu’il reste isolé ayant contracté le coronavirus.

Sur les marches et de part et d’autre des lions se trouveront également les membres des tables du Congrès et du Sénat et les porte-parole des groupes parlementaires des deux Chambres, ainsi que les ministres.

Les chefs des partis d’opposition majoritaires, les députés et sénateurs, les anciens présidents du Gouvernement et du Congrès et du Sénat, et les orateurs constitutionnels sont d’autres autorités qui assisteront à la cérémonie de commémoration.

Ils seront par exemple le chef du PP, Pablo Casado, et le président de Ciudadanos, Inès Arrimadas, mais la présence des formations nationalistes et indépendantistes n’est pas attendue, comme d’habitude.

D’autres hauts fonctionnaires sont invités à l’acte institutionnel, tels que la nouvelle présidente de la Cour des comptes, Enriqueta Chicano, ou le nouveau médiateur, Ángel Gabilondo.

Il est également attendu le procureur général de l’État, Dolorès Delgado; le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, et, comme chaque année, les présidents de toutes les communautés autonomes et villes ont été convoqués.

En ce sens, la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ; le président de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo ; le président de La Rioja, Concepción Andreu ; celui de Murcie, Fernando López Miras ; celui d’Aragon, Francisco Javier Lambán ; celui des Canaries, Víctor Torres ; et celui de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

De même, il y aura des représentants des associations et syndicats d’employeurs et de la société civile.

La commémoration de la Journée de la Constitution coïncide avec le traitement au Congrès du projet de loi visant à réformer la Constitution pour supprimer de l’article 49 le terme « diminué », qui a rencontré l’opposition du PP et de Vox.

Les deux formations soutiennent que ce n’est pas le moment politique opportun pour ouvrir le melon d’une réforme constitutionnelle et le leader du populaire, Pablo Casado, a récemment accusé le PSOE de promouvoir un « révisionnisme historique » dans le but de « justifier des changements constitutionnels sans compter sur le PP ».

La vérité est que des sources gouvernementales indiquent que le président du gouvernement tendra la main au populaire lundi pour parvenir à un consensus sur la réforme de l’article 49 de la Magna Carta et depuis la Moncloa, ils réitèrent que le PP doit s’engager dans cette réforme et que cela n’a aucun sens qu’il la bloque.

En revanche, sur la possibilité réformer la Constitution « dans le but de supprimer ou de retoucher l’inviolabilité du roi, la ministre de la Justice, Pilar Llop, a déclaré qu' »en ce moment, il n’y a pas assez de majorités » pour y répondre bien que « le débat soit là ».