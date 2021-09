Le jour de la date limite a mis fin au montage de la fenêtre de transfert alors que Manchester United a confirmé que Cristiano Ronaldo, Arsenal et Chelsea l’ont laissé en retard, le drame de Kylian Mbappe s’est déroulé et Antoine Griezmann a fait un retour de choc

in

Et respirer.

La fenêtre de transfert la plus dramatique de l’histoire est terminée – et elle a obtenu la finale qu’elle méritait.

.

Qui a vu venir celui-ci ?

.

Saul à Chelsea est également sorti de nulle part

Comme si nous n’étions pas assez gâtés, il y avait un drame de 11e heure pour cimenter la place de cet été dans le folklore du football.

Antoine Griezmann a rejoint l’Atletico Madrid depuis Barcelone, mais seulement après que les documents aient été soumis juste à temps.

L’accord de prêt de Chelsea pour Saul Niguez a été une autre victime du Wi-Fi espagnol douteux, avec de brefs doutes après l’expiration de la date limite, avant que tout ne soit finalement confirmé.

Dans un marché qui a vu Lionel Messi déménager, Cristiano Ronaldo devait avoir le dernier mot avec son retour à Man United confirmé plus tôt dans la journée, et Kylian Mbappe serait parti aussi si le PSG n’avait pas rejeté 189 millions de livres sterling du Real Madrid.

.

La plus grosse signature de l’été en Premier League appartenait à United

Mais l’accord le plus romantique de l’été est arrivé à 23 heures ce soir, alors que Salomon Rondon a rejoint Rafael Benitez pour la troisième fois à Everton.

Il y avait beaucoup d’action entre les deux, alors voici comment tout s’est déroulé…

9h01

West Ham s’est levé de bonne heure pour annoncer la signature de Nikola Vlasic du CSKA Moscou pour un contrat de cinq ans.

Les Hammers trouveraient leur bonheur dans la capitale russe mardi.

9h31

Liverpool a continué à mal comprendre tout l’intérêt d’une fenêtre de transfert en liant un autre joueur à un contrat à long terme, cette fois Jordan Henderson.

Tu es censé recruter de nouveaux joueurs, Jurgen.

.

Henderson pourrait passer une décennie en tant que capitaine de Liverpool après avoir reçu le brassard en 2015

9h32

Cela dit, le plus gros contrat de Premier League de l’été a été confirmé une minute plus tard, et il n’y avait rien de nouveau à ce sujet.

“Viva Ronaldo” a sonné dans les rues de Londres, où résident la plupart des fans de Manchester United, et même lors d’un mariage…

Il y avait même une belle touche pour Sir Alex Ferguson, alors que Ronaldo a dédié le déménagement à son entraîneur légendaire.

Bien sûr, Simon Jordan a dû remettre les pieds sur terre de tout le monde avec sa prise de vue.

16h16

Ce n’est pas que rien ne s’est passé pendant sept heures, c’est juste que Marc Cucurella à Brighton et Connor Roberts à Burnley n’était pas aussi excitant que Dan James à Leeds.

Deux ans après être involontairement devenu la star d’un documentaire, James a été annoncé comme joueur de Leeds cette fois-ci.

Et le club était dans le coup…

18h20

Dans ce qui s’est avéré être une étrange bataille de morale, le PSG a refusé 189 millions de livres sterling pour Mbappe, lui permettant de rejoindre gratuitement le Real Madrid l’année prochaine.

C’est le jeu le plus cher de l’histoire “Mon père est plus grand que le tien”.

18h30

Pas plus vite que de signer un arrière droit, Tottenham a déchiré le contrat d’un autre.

Emerson Royal a rejoint Barcelone, puis quelques heures plus tard, Serge Aurier a quitté le club en tant qu’agent libre.

Ils doivent vraiment se détester.

.

Aurier va maintenant chercher à trouver un nouveau club

19h

Juste au moment où Harry Kane semblait prêt pour sa première journée sans nouvelles, nous avons demandé à Faye Curruthers de lui poser des questions sur tout ce qui s’est passé pendant l’été.

Dans une interview exclusive, le capitaine anglais a rompu son silence sur l’histoire et avait beaucoup à dire.

“Quand vous y êtes, vous connaissez la vérité et votre conscience est claire.”

Oui, mais nous n’y étions pas, alors tu dois nous le dire, Harry.

20h30

West Ham a fait de bons progrès dans sa candidature pour signer l’équipe nationale de la République tchèque.

Les Hammers ont engagé un autre joueur tchèque, d’un autre club moscovite, le milieu de terrain Alex Kral du Spartak.

Ils ont vu le côté drôle aussi et ont fait en sorte que Tomas Soucek et Vladimir Coufal accueillent leur compatriote au club.

West Ham a signé un autre joueur tchèque

21h45

D’habitude, il n’y a pas de temps pour les vidéos d’annonces, mais Crystal Palace a trouvé le temps pour Osdonne Edouard.

Ils l’ont fait marcher jusqu’à Selhurst Park via un magasin de disques, achetant un album de Stone Roses, en guise de clin d’œil à son chant fantastique sur l’air de ‘I Wanna Be Adored’.

Alors que les fans de Palace insistaient pour savoir si l’accord était dépassé, il s’est avéré que c’était ce que le club faisait toute la journée.

22h50

Pendant un bref instant, il semblait que nous pourrions avoir une dernière chance de rire d’Arsenal alors que leur accord pour Takehiro Tomiyasu se rapprochait du fil.

Mais au final, un accord de 17 millions de livres sterling a porté leurs dépenses estivales à environ 150 millions de livres sterling, confortablement plus que quiconque en Premier League.

Et nous ne savons même pas s’ils sont meilleurs.

23h45

Toutes sortes de rumeurs ont circulé alors que le monde attendait les derniers accords.

Chelsea attendait toujours d’annoncer le prêt de Saul, tandis que Griezmann devait rejoindre l’Atletico Madrid pendant une grande partie de la journée.

Cependant, il a été suggéré en Espagne que les documents n’avaient pas été soumis avant la date limite de 23 heures.

Dans une saga similaire au tristement célèbre télécopieur de David de Gea, il a ensuite été affirmé que le système d’enregistrement s’était écrasé.

Mais l’Atletico et Chelsea ont tous deux obtenu leurs hommes, tirant le rideau sur la fenêtre de transfert la plus incroyable de manière spectaculaire.

