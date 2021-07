Le jour des morts de SyFy : 8 choses rapides que nous savons sur la nouvelle série de zombies

Au cours des plus de 30 ans depuis que George A. Romero a sorti Day of the Dead en 1985, le troisième film de son anthologie Dead a reçu plus de suites, de remakes et de redémarrages que quiconque n’en a demandé, mais la dernière incarnation semble être plus prometteuse que tout ce qui l’a précédé. L’émission télévisée The Day of the Dead, qui débutera sur SyFy plus tard en 2021, sera à la fois un hommage au “Parrain du film zombie” tout en prenant une direction très différente avec l’histoire de l’humanité essayant de survivre à une armée de morts-vivants et les uns les autres.

Et s’il est vrai que le nom du Jour des Morts a été terni au fil des ans grâce à tous ces films susmentionnés, il y a de fortes chances que la dernière version soit tout sauf un désastre créatif en faillite et plutôt une chance pour le public de voir à quel point un groupe d’écrivains et de chiens d’horreur peut s’amuser avec un spectacle. Voici huit choses rapides à savoir sur l’émission télévisée Day of the Dead de SyFy.