Le jour le moins attendu de Superman López

09/05/2021 à 17:46 CEST

En dehors de l’entraîneur Movistar garé à Sanxenxo, il n’y a que quelques assistants d’équipe. Les rideaux recouvrent l’intérieur du véhicule. Il n’y a que cinq coureurs, trois pour travailler, autant qu’ils le peuvent, et deux pour garder, pour jouer défensivement dans une étape piège dans la province de Pontevedra conçue par Óscar Pereiro, un ancien membre de l’équipe qui leur a offert un Tour en 2006.

Avec Alejandro Valverde ça aurait été autre chose, à l’attaque, mais comme la situation est là, il faut préserver ce que l’on a. Enric Mas n’a qu’à faire attention à la roue de Primoz Roglic, s’il attaque il faut le suivre. Superman López doit s’occuper de l’Australien Jack Haig, car dans un oubli, avec Bahreïn comme équipe la plus forte de la course, ils peuvent avoir une négligence.

C’est aussi simple que deux plus deux égalent quatre. Superman doit être l’ombre de Haig. Si demarra devient son ombre et sainte pâques. Et si & mldr; S’il est coupé, il faudra tout le Bahreïn pour reconstruire la situation et Superman montera sur un char comme Roglic l’a fait après qu’Adam Yates ait déterré la hache à 60 kilomètres de la ligne d’arrivée.

La Colombie pèse beaucoup. Dans leur pays ils ne veulent pas, ils détestent, que leurs stars travaillent pour les autres, appelons ça Mas maintenant ou il y a quelques années, au temps de Nairo Quintana, Mikel Landa. Il suffisait d’écouter les questions, ttotalement différent du reste de la presse internationale, qu’ils ont apporté à Superman lors des conférences de presse des deux jours de congé.

Et sans repos, dans l’avant-dernière étape de la Vuelta, Superman oublie que ce doit être la patelle accrochée à la roue de Haig. Il se positionne derrière Egan Bernal. Il est très important d’être le premier de la classe. Ataca Yates et Bernal respectent leur demarraje, une tradition de toute équipe. 10 mètres, 15 mètres, 50 mètres & mldr; Haig est parti avec Yates, avec Roglic, avec Mas.

Superman qui veille sur qui ne doit pas être coupé et entre dans un état de désespoir. Jetez-le simplement. Regardez autour de vous. Bernal ne compte pas l’aider, ni David de la Cruz, qui n’est pas sa guerre, ni Steven Kruiswijk, qui serait viré du Jumbo avec son patron slovène en tête.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de l’écouteur pour parler. Écoute, Txente García Acosta, qui conduit la voiture qui circule derrière son groupe. Mais celui qui écoute et celui qui décide, c’est Eusebio Unzué, le patron, qui est copilote. Ils essaient de le calmer, que la distance n’est pas grande et que la capture est difficile mais pas improbable.

Les secondes tombent puis les minutes. Superman va presque aussi vite, mais pas plus vite que les échappés avec Bahreïn tirant comme un fou pour essayer de l’assommer. Perdez immédiatement une minute et Il y en a déjà deux lorsque les juges autorisent la voiture Movistar à dépasser le groupe de Superman pour aider Enric Mas.

Unzué baisse la vitre. Txente ralentit juste un peu. « Arrête de jeter ça ne vaut pas le coup & rdquor ;. Et le chef d’équipe ajoute : “Rojas arrive par derrière, attendez qu’il vous aide & rdquor;. Unzué, la Vuelta, tout le monde sait que Superman a perdu car lorsque Rojas arrive, épuisé par l’effort, le reste des favoris est déjà à quatre minutes de Superman.

Miguel Ángel López interprète mal les mots. Il commence à chauffer. Il se referme sur lui-même, la tête le trahit et derrière une pente raide, il découvre une voiture Movistar et un assistant avec une bouteille qu’il rejette. Il s’arrête et va après la voiture. Ils croient tous qu’à la suite du choc, il a été pressé. Il se réfugie derrière la voiture, entre un arbre, un verger et une écurie. Il ne veut pas continuer. Il est assis par terre à côté du vélo.

Patxi Vila arrive, qui est dans la deuxième voiture avec Tomás Amezaga, l’un des mécaniciens. Vila sort rapidement de la voiture et s’accroupit à côté de Superman. Gestes avec les mains, une, deux, trois, cinq minutes. Superman se lève et va au bloc. Les mouvements avec les mains traduisent la phrase, un « laissez-moi tranquille & rdquor ;, Vila s’éloigne. Superman semble voir raison mais il ne prend le vélo que pour s’asseoir sur le cadre.

L’écouteur fait des étincelles. Il semble même impossible qu’Enric Mas, comme il le dit à l’arrivée, n’ait rien découvert. Imanol Erviti, le capitaine de route de l’équipe, arrive. Il jette le vélo et va à Superman. Ils parlent à peine une minute. Erviti voit qu’il n’y a rien à faire et revient à la course. Superman monte dans la voiture auxiliaire. Il vient de décider qu’il quitte la Vuelta. La nuit, pendant le dîner, Superman se lève et demande pardon.